„Kättemaksukontor” – detektiivibüroo Lombarti tänaval, täis laipu ja mõrvamüsteeriume

Stsenaristi arvates on kõige keerulisem olnud kirjutada just tellitud lugusid. Koha- ja teemapõhiseid. „Vahel pakub mõni ametkond igakülgset abi, kui me mõne terava teema ette võtame. Üks viimasetest, mis meenub, oli lugu, mis rääkis naistevastasest vägivallast. Seda oli tõesti väga raske kirjutada, sest pidin balansseerima meie tavapärase komöödiažanri ja eriti teravate kriminaalsete ja sotsiaalsete probleemide vahel,” ütles Ulman. Ta lisas, et vahel mõni ametkond tellib midagi, aga siis selgub, et nad ajavad käsikirjas sõrmega järge. „Mäletan, et ühele ametkonnale ei meeldinud, et pätt on neofašist. Pidime selle välja rookima, aga nalja pärast jätsin koera nimeks Blondi – see oli Hitleri koera nimi. Õnneks seda seost ei märgatud,” meenutas Ulman.