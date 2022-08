Tudengilinna kallinenud piletihinnad tekitavad noortes trotsi

Trahvi maksta on odavam

Igapäevaselt bussiga sõitev tudeng Triinu rääkis, et hinda pole muudetud peaaegu 15 aastat ja kuigi palgad on hinnatõusule järele jõudnud, ei tähenda see, et tudengite toimetulek oleks sellevõrra paremaks läinud.

„Tartus on nii palju mittetartlasi, siin pole üldse arvestatud tudengite ja noorte huvidega,” arvas Triinu, kes ei oleks uskunud, et hinnatõus on kahekordne. Hinnatõusust rääkides tõi ta välja ka selle, et kasulikum on saada piletita sõitmise eest trahvi, kui maksta bussipileti eest. „Mul on tõesti mõistlikum saada see 20eurone trahv kord kvartalis, kui maksta iga kuu 20 eurot,” ütles Triinu. Tartus on kehtiva piletita sõidu eest mõjutustrahv 20 eurot, mis on sama palju kui 30-päevane noorte bussipilet – 19,4 eurot.