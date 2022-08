Juhtkiri #22 ⟩ Tudengite toetused on ajast ja arust, tõstkem neid lapsetoetuse asemel

Uus valitsus langetas otsuse, et tulevikus saab lapsetoetust kuni 24. eluaastani. Kui praegu maksti lapsetoetust 16. eluaastani ning 19. eluaastani siis, kui laps käis koolis, siis uus vanusetõus on poliitikute sõnul tingitud sellest, et laps ei ole ka 24. eluaastaks pesast välja lennanud.