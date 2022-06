JUHTKIRI #21 ⟩ Umbsete aktuste hooaeg

Tavaliselt on suviste aktuste märksõnadeks palavus, õhupuudus ja umbsus, mis on tingitud palavast ilmast kui ka ärevusest. Nii et isegi kogu fookust kõnelejale või esinejale seades tuleb lõpetajale pähe eelkõige “Appi, miks siin õhku ei ole?!” Nendele faktoritele võiksid mõelda ka pidulike sündmuste korraldajad. Kuigi igal kõnepidajal on kindlasti palju tarkusi ja häid sõnu, mida lõpetajatele öelda, lähevad need tõenäoliselt siiski kõrvust mööda. Hea aktus on hoogne, hästi õhutatud ja laseb lõpetajatel kiiresti õnnitlejate rüppe tormata!