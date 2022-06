Majanduspagulus, 100-eurosed telefoniarved ja limonaadidiilid

Kuigi ühiskonnas on levinud arvamus, et vanema välismaale kolimine tähendab lapse ja vanema vahelise sideme ning suhtluse nõrgenemist või suisa lõppu, järeldub minu vastajate lugudest, et alati see nii pole. Kõik neli vastajat tõid välja, et said koos vanemaga veeta aega ka Eestist väljas: Mari veetis mõned nädalad Norras, teised käisid mitu korda Soomes. Meenutati ka välismaa nänni ja maiustusi. Noore jaoks transformatiivsete aastate ajal välismaal viibimise eest ei pea vanemate vastu vimma keegi. Üksteisest lahus elamises nähti proovikivi, mis omavahelise suhtluse ja hoolimise veelgi tugevamaks muutnud on.