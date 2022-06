Sõda Ukrainas: Taavet ja Koljat, kes muudavad maailma

Illustratsioon: eurostat

Selline lähenemine hoidis sakslasi aastakümneid energiasõltuvuses, luues üha kulukamaid ja keerukamaid tarneahelate süsteeme. See olukord ei puuduta mitte ainult Saksamaad, vaid praktiliselt kogu Euroopa Liitu tervikuna. Saksamaa on antud juhul peamine näide. See on ka näide sellest (ja me näeme seda reaalajas), et endiselt on suur osa poliitikuid, kes investeerivad pigem avalikkuse tähelepanu kõrvalejuhtimisse pommitamistest, laste tapmisest ja vägistamisest, kui selliste mõistete nagu au, moraal ja demokraatia meelespidamisest, proovides vältida seda, et nad näevad oma Moskva partnerite seas luuserid välja.

Teisest küljest on oluline mõista, et me oleme juba siin ja sõda on juba käimas. Kui te olete riigi eesotsas ja teil ei ole ikka veel soovi olla Putini tallaalune, siis mõistate, et kogu energiavarustuse infrastruktuuri tuleb muuta. Oluline on arvestada, et sellised projektid maksavad miljardeid dollareid ja nende ehitamine võtab aastaid. Aastaid, mida meil ei ole.

South Streami ehitamine gaasi ja nafta importimiseks Pärsia lahest on absurdne. Euroopa teine peamine nafta- ja gaasitarnija, Norra, töötab juba praegu 100% võimsusel. Seetõttu on vaja vaadata Ameerika Ühendriikide, Austraalia ja Katari veeldatud gaasi tarnete poole, milleks Saksamaa on hiljuti alustanud ettevalmistusi.