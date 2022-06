Eurovision või Worldvision ehk lauluvõistluse üleilmastumine

Mida arvatakse muutustest välismaal?

Kanada Eurovisioon on üsna värske uudis ning sotsiaalmeedia kihab erinevatest arvamustest. Tuleb välja, et paljud on pettunud, sest loodeti, et Kanada saab võimaluse osaleda nn päris-Eurovisioonil, mitte ei hakka korraldama enda varianti lauluvõistlusest. Samuti on fännid üle maailma skeptilised selle osas, kas riigisisene Eurovisioon kujuneb edukaks. Positiivse küljena tuuakse välja seda, et Eurovisiooni fännide ring laieneb ning selle üle on kõigil hea meel.