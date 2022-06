KEILA TEEJUHT VOL.5 ⟩ Eriliseimad autod – mitte kõik neist ei ole jõkke lükatud

Kui Millimüüja sõitis mingi vana pasaga, aga sina tahad näha Keila kõige uhkemat autoekspositsiooni, siis tarvitseb vaid Grossi poe kõrvale minna ja vaadata Antanase väljapanekut. Antanas – Carboss OÜ. Igast vingeid masinaid on seal ja neid vahetub pidevalt. Teine Keila kõige kõvem autovend on ilmselt Ao, tal pidavat olema 125 autot enne juhiluba ja mees diagnoosis juba 16aastaselt diagnoosimatuid vigasid. Varem võttis kõvasti sõna pagulasteemadel, võtab praegugi, aga hoopis positiivsemal toonil. Aitab koldesse kaubikuid saata ja otsib Ukraina lastele jalgrattaid. See mees on üks vinge driftija, Keila parim kindlasti, kas ka Harjumaa, ma ei tea.

Veel olla Kooli tänaval ühel tüübil E34 seeria bemm, millele 4liitrine V8 kapoti alla pandud. Võiks öelda, et Keila eriliseim bemm ja kui me räägime Keilast, siis on see päris kõva saavutus. Kirvega arvutades võiks öelda, et 60% Keila masinatest on bemmid. Isegi Antanasel pole sellist relva. Või kas on ikkagi kõige uhkem bemm? Tervisekeskuse vastas, Seitsmekate juures on üks vana seitsmene. Esimene keretüüp – E23. Selline oli Marty Macfly isal, peale seda kui Marty Macfly minevikus ära oli käinud. Ja Ao-l oli veel 8. seeria bemm. Seega tuleks Keilas korraldada läbi aegade uhkeima bemmi võistlus ja siis ole näha, mida sõltumatu žürii asjast arvab. Kuidas seda mõõta? Võistlusel on kaks kategooriat, esimene on rehvi toksimine. Ekspert toksib jalaga rehvi ja selle protsessi abil ütleb selgelt ära, milline bemm on parim. Teine kategooria on mendi eest ära sõitmine. Kes mendi eest ära saab, saab järgmisse vooru. Järgmises voorus sõidetakse uuesti mendi eest ära, aga seekord pole mendil enam forsseeritud mootoriga Škoda, vaid endal ka bemm.