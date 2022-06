Soe õlu ja paljad mehed ehk pubiralli kõige paremad ja lahjemad punktid

Alguspunkt: Raekoja plats

Kolm, kaks, üks – läks! Kui nägime, et teised tiimid tormavad kiirel tempol oma järgmistesse punktidesse, siis otsustasime ka meie Raekojast Mökusse joosta – ega me ometigi halvemad olla saa. Võhm sai otsa umbes kolme minuti järel Munga tänavale jõudes. Edaspidi liikusime tagasihoidlikuma tempoga.

1. punkt: Möku

Ähkides ja puhkides jõudsime esimesse punkti, milleks oli Möku. Loosiõnn meile esimeses punktis joogivaliku osas ei halastanud – pubiralli alustuseks kohe viinanapsud, hapukurk pealekaks. Kuna sel aastal oli pubiralli teemaks „Legendid”, siis pidime vastama küsimustele, mis puudutasid otseselt legende või legendi mõistet.

Enamik küsimustega saime hakkama, näiteks teadsime vastust küsimusele „Mis on laulu nimi, mida esitab Toe Tag?” Loomulikult ju „Legendaarne”! Samuti polnud keeruline tuletada meelde Barney Stinsoni lause: „Legend … Wait for it … Dary! Legendary!”

Nägime tohutult vaeva küsimusega, kus uuriti, mis linnas asub lokaal Legend. Kuna punkti jõudis kohale juba järgmine meeskond, siis pidime kiirustama. „Suva, paneme Haapsalu.” Järgmisesse punkti kiirustades arutasime omavahel, kus siis on see Legend? Kõikse targem Google ütles, et hoopiski Viljandis. Nüüd siis teame.

Hinne: 5/5. Ilus algus pubiralli teekonnale. Viinanaps seadis üles meeleolu järgnevateks punktideks. Ülesanne sobitus teemaga ja pidime kohe ajusid ragistama!

2. punkt: Trepp