Yakuza narkodiil ja Hiina mahhinatsioonid. Kust saavad Myanmari vabadusvõitlejad relvi

10. mail saabusid režiimiväed Ye-U rajooni. Nende lahkumise järel leiti mitmes külas maha põletatud majadest kokku 36 piinamistunnustega või eri moel tapetud tsivilistide söestunud laipa. Külade põletamine on hunta tavapärane terroritaktika, nagu võib mäletada rohingjade genotsiidi päevilt. Mõni sarnane massimõrv tuleb aga lagedale igal kuul. Need on ehk tavalisemad kaugemates maapiirkondades, sel juhul leidis see aset aga vaid 100 kilomeetri kaugusel riigi suuruselt teisest linnast Mandalayst. Kui veel mõne kuu eest oleks see jutt olnud küllaltki abstraktne, siis Ukraina sõja tõttu on nüüd eurooplasel palju lihtsam Myanmaris toimuvat ette kujutada.

Kodune relvatööstus ja Hiina skeemid

Praeguse rahvusvahelise boikoti valguses on mõned uuemad rühmitused hakanud täiesti ise relvi tootma. Robustsed põlve otsas valmistatud miinipildujad ning vintpüssid on üks asi, samuti võib mitmel pool näha mürskude kandmiseks modifitseeritud droone ning isegi 3D-prinditud püstolkuulipildujaid. Hoopis teine tera on aga reaalne “standardiseeritud” tootmine. Mitu rühma on loonud omaenda vintpüssid. Mõnel juhul on tegemist salvetoitega karabiinidega, hiljuti avaldati aga ka püstolkuulipilduja mõõdus isetehtud relv.