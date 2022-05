ÕNNE 13 ⟩ 30 aastat eestlaslikku fenomeni ja selle Instagrami konto

30. oktoobril 1993. aastal nägi „Õnne 13“ esimest korda ilmavalgust. Tänu sarja idee autorile ning esimesele stsenaristile Astrid Reinlale kohtuti esmakordselt Morna linna, sealsete elanike ja majaga number 13.

„Õnne 13” näol on tegemist kodukootud draamasarjaga, mille kaudu saab kaasa elada tegelaste värvikirevatele eludele. Kui sakslastel on „Kirgede torm” ja USA-l „Vaprad ja ilusad”, siis ligi 30 aastat on eestimaiste seriaalide lippu kõrgel hoidnud just fiktiivne Morna linn ja kõik tema elanikud.

Laupäeva õhtuti kell pool üheksa on võimalik kaasa elada seiklustele sarjas „Õnne 13”. Vaatajaid tervitavad tagasihoidlik Alma Saarepera (Helgi Sallo), oranži baretiga ning igati häälekas Laine Rosenkampf-Jägerfreund (Luule Komissarov) koos abikaasa Kristjaniga (Väino Aren), mitmekordne abielupaar Mare (Anne Veesaar) ja Allan Peterson (Raivo E. Tamm) ning loomulikult saab kaasa elada ka Are Prillopi (Ülle Lichtfeldt) sekeldustele.

„Kuidas te üldse veenate Eesti näitlejaid „Õnnes” mängima?”

Praegu mängib sarjas aktiivselt kokku 32 näitlejat, kuid aegade jooksul on näitlejate arv ületanud saja piiri. Uute tegelaste tutvustamine käib sarjas väga ettevaatlikult ning üks peamistest kriteeriumitest on see, et karakterit peab saama siduda võimalikult paljude teiste tegelastega. Praeguse stsenaristi Andra Teede sõnul on „Õnne 13” tegelastega oluline publikule näidata, et eksimine on inimlik, igaühel on vigu ning inimesed ongi mõnikord haavatavad. „Isegi ideaalne Alma ajab vahepeal kausi ümber ja ütleb midagi lolli,” ütles stsenarist.

Teede meenutab, et üks asi, mida ajakirjanikud tema käest küsivad on see, kuidas ta veenab Eesti näitlejaid sarjas mängima. „Tegelikult on vastupidi. Eesti näitlejad kirjutavad mulle kogu aeg, kas saaksin neid „Õnnesse” panna,” vastas Teede, kelle jaoks on näitlejate veenmine müüt. Ka tänavuse aastavahetuse episoodi jaoks võttis temaga ühendust räpipunt 5MIINUST, kes avaldas soovi kaasa teha ühes osas.

Kõne lauatelefonile

Anne Veesaar on üks neist „Õnne 13” näitlejatest, kes on seriaalis mänginud 1993. aastast alates. Näitleja kehastatud Mare Peterson on Veesaare sõnul käredam ja äkilisem, kui ta ise. „Allaniga on Mare olnud kauem abielus, kui mina oma kahe seadusliku abikaasaga kokku. Järelikult on Mare kannatlikum ja mõistvam,” ütles Veesaar.

Pakkumise „Õnne 13” sarjas osalemiseks tegi Veesaarele seriaali esimene režissöör-lavastaja Tõnis Kask, kes helistas näitleja kodusele lauatelefonile. Omavahel kohtuti Kino Sõpruse kohvikus, kus üksteisega tuttavamaks saadi. Selgus, et tegelikult oli režissööril kaks kandidaati Mare rollile – Anne Veesaar ja Anne Reemann. Ühel hetkel jäi valituks siiski Veesaar. „Selgus, et teine näitleja on lapseootel ja ei saagi osaleda, ning mina jäin ainsana sõelale saatuse tahtel,” ütles ta.