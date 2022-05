EKSPERIMENT ⟩ Sinu prügi on minu aare ehk prügikastide sisu täitis nädalaks toidulaua

Kuigi kesköötund on kukkunud ja unehärm juba silmis, saan neljapäeva öösel vastu reedet aru, et kui ma nüüd kohe toitu otsima ei lähe, on järgmisel päeval olukord päris nadi. Seega lukustan ratta lahti, panen selga riided, mis mustaks saamist ei karda, ning lähen taas poodide prügikastidele silma heitma.

Juba eemalt märkan ühe poe prügikasti juures, kust eelmisel korral juurvilju sain, suitsetamas ja juttu rääkimas viit–kuut vanemaealist meest. Üksi liikuva noore naisterahvana leian endas piisavalt oidu ratta pealt mitte maha tulla ning sõidan edasi.

Jõuan poe juurde, mille prügikasti olen peas meekoogi-kastiks ristinud, ning avan lootusrikkalt selle kaane. Tühjus. Vaid üks õnnetu krimpsus sidrun vedeleb kasti põhjas.

Külastan veel mõne poe tagahoovi, kuid seis on jätkuvalt sama – kõik prügikastid on juba tühjendatud. Avastan ennast mõtetelt „miks ma seda teen?!” ja „on üks labane artikkel seda tõesti väärt?”. Lootus hakkab kaduma, seega proovin õnne Foodsharing Tartu kodanikualgatuse korras loodud Tartu toidujagamiskappidega, mida on linnas tervelt viis tükki. Viimaste funktsioon on lihtne: kel kodus või ettevõttes toitu üle jääb, saab selle linnakodanike jaoks kappi viia, et toidu raiskamist vältida, ning iga inimene on oodatud kapist toitu võtma. Viienda kapi juurest leian kolm kartulit. Võit seegi! Kergendatult lähen koju magama, teades, et järgmisel päeval saan siiski midagi hamba alla.

Toidukapist leitud kartul jõudis taldrikule Foto: Johanna-Maria Poell

Reedel olen parajasti raamatukogust kodu poole liikumas, kui Tartu toidujagamise Facebooki-gruppi postitatakse teade, et nii mõnigi toidujagamiskapp on saanud just täidetud. Kuna lähim kapp asub minust vaid viieminutilise jalutuskäigu kaugusel, sean sammud kiiremas korras selle suunas ning kohale jõudes on kapp pooltäis! Kapp rikastab mu toiduvarusid puu- ja juurviljade ning piimatoodetega. Järgmistel päevadel valmistan söögiks avokaadovõileibu, smuutisid ja banaanipannkooke.

Prügikastist võib välja ilmuda ka modernse hipsteri lemmiksöök - avokaadovõiku. Foto: Johanna-Maria Poell

Tudengilinnas ei tule tasuta toit ainult prügikastist

Reede õhtul saan kutse peole ning loomulikult otsustan minna. Sisimas mõtlen, et ehk leidub peolaual ka miskit hamba alla panna, ning pettuma ma ei pea. Krõpsuvalik on rikkalik, seega ongi õhtusöök tagatud. Ning vast teab iga endast veidigi lugupidav tudeng säästunippi: mida tühjem kõht, seda kiiremini alkohol pähe hakkab ning seda vähem raha joomisele kulutama peab. Ka mina jälgin seda reeglit.

Olen oma väikese eksperimendi erakordselt hästi ajastanud: nädala viimast päeva alustab Tartu Tudengipäevade avaüritus, pannkoogihommik. Võtan oma taldriku ja lusika kaasa ning sean sammud hommikuks Raekoja platsi. Söön kõhu pannkookidest, vahvlitest ja smuutist head-paremat täis ning panen omale karbiga lausa tatart kaasa. Kui värskendav on maitsemeeltele tatar! Juurviljade ja ubadega rikastatud tatrast saab minu lõuna- ja õhtusöök.

Tatrapudru söömisega minu nädalane väljakutse iseendale lõppebki. Ma ei saa eitada, et see mind mõneti rõõmustab: kuivaineid ei leia naljalt ei prügikastidest ega ka toidujagamiskappidest ning teadmine, et võin süüa riisi siis, kui tahan, makarone siis, kui tahan ja kaerahelbeputru siis, kui tahan, on kergendav. Samas pean nentima, et minu toidusedel oli nädala jooksul mitmekesisem kui varasemalt: kui ostaksin poest igapäevaselt sama palju rohekraami, kui selle nädala jooksul tarbisin, ületaks see minu eelarve ilmselt mitmekordselt.