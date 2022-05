KEILA TEEJUHT OSA 4 ⟩ Onu Paul, Keila jõgi ja igav Harjumaa muuseum

Keila jõgi on kõige lõbusam osa Keilast. Mööda jõge saab kanuuga sõita, jõkke saab koerapoegasid uputada, tahtmise juures ka oma tükeldatud abikaas ja loomulikult saab ka niidikast tulnud jääkained otse jõkke suunata. Ainuke asi, kuna Keila rahva sitt jõkke jookseb siis. „Poisid, ärge mängige jõe ääres, mul sitt ei voola alla muidu,” ütlevad parmud, kui sa seal ääres mängid.

Teate, mis on karuputk? See on parim vastuargument kanepipooldajatele, kes ütlevad, et „see on kõigest taim, mees”. Seda leidus ohtralt ka rauteka ümber ja üleüldse Keila jõe kallastel. Nõukaajal arvati, et sellest saab ilgelt hea söödataime, kasvab maru ruttu ja seepeale külvati seda igale poole. Tuleb välja, et mürgine on raisk. Nagu terve Nõukogude Liit. Mu lemmik oli see, kui tatid hoidsid karuputke kõrval hinge kinni. Nüüd ma siis tean, et selle „piimaga” ei tohi hoopis kokku puutuda. Mõni parmude laps arvas just, et sellega on kõige parem teisi torkida, nii kiusu pärast.

Rautekast mööda jõeäärt ülesvoolu edasi jõudes hargneb jõgi kaheks, meie läheme paremale poole. Seal asub legendaarne ujumiskoht Punane Vähk, selline kaunis nimi. Ellen Niit, või oli see Leelo Tungal hoopiski, igastahes üks neist armastas seal lapsena käia. Selleks ajaks kui meie lapsed olime, kutsuti seda trepikaks ja mingeid meeliülendavaid supluseid seal teha ei andnud, paras sopamülgas oli see, mille kõrval sooja Rocki juua ja siis Saue piffidele oma isasust näidata. Mingi hetk parkis ka õpetaja Vambola Parksepa auto seal „Punase Vähi” ujumiskohas. See tähendab et mingi hetk poisikesed otsustasid õpetaja Vambola Parksepa auto tema aiast välja lükata ja lükata seda ca 1.5 km kaugusele Trepikale, et see jõkke lükata. Vähemasti võiks eeldada, et niiviisi see sinna sai. Kindlad tõendid puuduvad. Õhtulehe allikast tuleb välja, et auto kuulus hoopis maailmakuusale tennisestaarile Gabriela Sabatinile. Nii et ehk ei olnud see üldse Vambola auto. Küll aga oli Vambolal kombeks tunni ajal näidata kuulihaava oma kõhul. See, mis talle kalašnikovist lasti, kui ta eelmisel sajandil Afgaani sõjas käis. Veel oli Vambolal küljes viinaviga, aga pole meie asi ette heita.

Kunagi oli ka YouTube’is video, kus poisid Vampsi tunni ajal laudasid põletavad ja taustaks pandi „Let the bodies hit the floor”. Kui keegi üles leiab, siis saatke siia kommentaariumisse või kirjutage 4Dimensioonile Facebookis.