Planeedisõbraliku lõunasöögiga kliimakriisi vastu

Projekt ei võta ilmet vaid köögis. Keskendutakse ka toiduga seotud teemade õppekavasse integreerimisele. „Inimestena oleme nii linnastunud, et me tegelikult ei tea, kust meie toit tuleb, kuidas seda tehakse, mis sinna sisse läheb ja kuidas. Siis tundubki toit abstraktne ja meil on täiesti ükskõik, kas viskame selle ära või mitte. Selline side toiduga on oluline. Ja seda saab selle projekti kaudu ka tõsta,” ütleb Piirsalu tabavalt.

Kuid kogu koolitoidu köögipool algab hangetest. Planeedisõbralike tingimuste hangetesse kirjutamine on täna veel haruldane. Kuid Piirsalu usub, et SchoolFood4Change muudab seda: „Sellest projektist tulevad kindlasti juhendid, kuidas ja milliseid kriteeriume hangetesse sisse kirjutada, et toit oleks rohkem planeedisõbralik ehk jätkusuutlik ja tervislik. Toitlustuse hankimine on Eestis väga keeruline teema just nimelt toidu hinna tõttu. Toidu hind on tihtipeale ette antud, hankes on vaja leida võimalused, kuidas toitlustusettevõtteid välja valida. Kuidas sinna nüüd veel jätkusuutlikkuse kriteeriume lisada, on Eestis keeruline küsimus, millega me kindlasti selle projekti raames tegelema peame.“ Projekt kestab aastani 2025.

Noored on teadlikumad kui kunagi varem

Eestimaa Looduse Fond (ELF) veab Eestis alates 2020. aastast Maailma Looduse Fondi (WWF) juhitud projekti „Eat4Change – Mobilising youth for sustainable diets“, mis tegeleb samuti noorte toiduteadlikkuse tõstmisega. Nende fookus on just vanematel koolilastel ja noortel vanuses 15–35. Noorteni jõudmiseks on ELF tänaseks korraldanud hulganisti toiduteemalisi üritusi, muu hulgas näiteks ühiskokkamisi ja kokkamisvõistluseid. Projekti raames käib projekti assistent Brigita Tool gümnasistidele toiduga seotud keskkonnamõjusid selgitamas.

„Me üritame populariseerida mõtet „rohkem taimset, vähem loomset” ja siinkohal pean silmas just valitud loomset,” selgitab Tool. Tema sõnul on just selline lähenemine kõige jätkusuutlikum, sest ekstreemsed vaated hirmutavad inimesi eemale. Keskkonnasõbralike lihatoodete valimise teeb lihtsamaks ELFi loodud Lihafoor (lihafoor.ee). Eat4Change projektiga loodetakse Euroopas jõuda 52 miljoni nooreni. Projekt kestab veel kaks aastat ning ELF plaanib juba käimasolevat koostööd koolide ning toitlustajatega jätkata.

Tooli sõnul on koolinoored teemale avatud ja ka juba üsna teadlikud: „See on küll kooliti või suisa klassiti pisut erinev, osad koolid on ise keskkonnateemad ise fookusesse võtnud.” Noorte suhtumine planeedisõbralikku toitu on üldjuhul positiivne, halvimal juhul neutraalne.

„Osade õpilaste suhtumine on veidi küüniline, aga halbu kogemusi loengutes olnud ei ole. Tundub, et teooria jõuab kohale, iseasi on see, kas see kajastub ka noorte toitumisvalikutes,” ütleb Tool.

ELFi ja WWFi koostöös valminud loeng juhib tähelepanu ka laiematele toiduprobleemidele, nagu vihmametsade langetamine loomasööda kasvatamiseks ning toidusektori mõju kliimale ja elurikkusele.

Tartu linn teeb tänavu projekti „Talust taldrikule” raames koostööd SA Eesti Maaülikooli Mahekeskusega, viimane pakub Tartu lasteaedadele ja 1.–5. klasside õpilastele tutvustust mahetootmisesse ning teemaatilisi töötubasid.

Mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann kommenteerib: „Põllumajandustootmise ja keskkonnaseoste õpetamine lastele on väga oluline. Mul on äärmiselt hea meel, et Tartu linn on võtnud oma südameasjaks mahepõllumajanduse tutvustamise erinevate töötubade ja mahetalude külastuste kaudu. Laste teadlikkuse tõstmine, kust toit tuleb ja kui palju tööd selleks on vaja teha, aitab kindlasti kaasa ka toiduraiskamise vähendamisele.”