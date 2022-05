Ülikoolipõli ei tähenda alati vaesust ehk sente korjava tudengi stereotüüp

Enamus tudengitest peab hakkama saama ka ilma kooli- või riigipoolsete toetuste ja stipendiumiteta. 83 tudengit ütlesid, et nende sissetulekuallikaks on ainult vanemad ja/või tööl käimine. Ülejäänud 57 saavad eelarvele lisa kas ülikooli tulemusstipendiumist, riigipoolsest vajaduspõhisest õppetoetusest või toitjakaotuspensionist.

Maria on üks nendest tudengitest, kelle pingutused ülikooliõpingutes võimaldavad saada ka koolipoolset tulemusstipendiumi. Enda sõnul ta kindlalt eelarvet koostanud ei ole ja saab rahaga ümber käia suhteliselt vabalt. Hinnanguliselt kulub tal igas kuus umbes 600 eurot. „Mul on piisavalt sääste ja vanemad toetavad mind mingil määral. Elu on liiga lühike, et peost suhu elada,” lisas ta.

Tudeng elab vanemate armust või klienditeenindaja palgast

Tüüpilise tudengi jaoks on ainult üks prioriteet ja see on ülikool. Tema hariduse omandamist ja helget tulevikku sponsoreerivad vanemad. Ülikooliharidus võrdub ju automaatselt kõrgema palgaga, seega tuleb koolis käia vähemalt magistriõppeni ja keskenduda ainult õppimisele. Teine stereotüüp on loodud aga tudengist, kes küll lisaks koolis õppimisele töötab, kuid kindlasti ainult klienditeeninduses, sest see on ju maailmas ainuke töö, mis noortele sobib.

Küsimustikule vastanutest 46 inimest tunnistasid, et nad tõesti naudivad hetkel vabadust keskenduda ainult õppimisele ja hobidele. Neid toetavad vanemad või vanavanemad.

Ülejäänud tõid aga välja, et käivad kooli kõrvalt tööl. Olgu selleks siis kas osalise tööajaga, täiskohaga või tehes hoopis erinevaid tööampse, kas tutvuste või GoWorkaBiti kaudu. Lisaks sellele on tudengid nutikad. Kuigi 26 inimest kogeb tõesti iganädalaselt klienditeenindaja elu võlusid ja valusid, siis ülejäänud 68 tudengit on otsustanud karjääriga alustada juba ülikooli ajal. Pensionifond jookseb ja kogemus tööturul kasvab. Need tudengid on otsustanud suunduda erialasele tööle – olgu selleks kas kommunikatsioonispetsialisti, õe, laborandi või programmeerija amet.

Esmakursuslane Maria on üks nendest noortest, kes käib kooli kõrvalt tööl. Ta töötab kiirtoidukohas klienditeenindajana ning töötab kohati kuni 80 tundi kuus, käies samal ajal nii-öelda täiskohaga koolis.

Tööl käimine on tema enda vaba valik. Vanemad toetavad teda samuti, kuid mitte nii palju, et sellest ära elada. Lisaks soovib ta olla majanduslikult võimalikult iseseisev ja vanematele võimalikult väikeseks finantsiliseks koormaks. Maria sõnul võiksid noored juba kooli kõrvalt töökogemust omandada ja mitte jätta kõike vanemate kanda. „See valmistab noori tulevikuks ette ja annab neile rohkem vabadust,” seletas neiu. Ta lisas, et loomulikult sõltub kõik sellest, kui aktiivselt noor näiteks hobidega tegeleb ehk kui palju tal on vaba aega selleks, et töötada.

Autost võib ainult unistada

Vaene tudeng ei suudaks kohe kindlasti omale autot lubada. Eriti nüüd, kus bensiini hind on kerkinud utoopilistesse kõrgustesse. Koju vanemate juurde sõidetakse bussi või rongiga, sest kehtib sooduskaart. Bensiinijaamas ei huvita sinu rahvusvaheline tudengikaart aga kedagi – maksad sama palju kui kõik teised.

Vastanute hulgast omab kõigest 42 inimest isiklikku autot. Paljud tunnistasid, et on omastanud kas vanemate või elukaaslase neljarattalise. Lisaks on tudengid kavalad ja lasevad end sõidutada sõpradel, kellel on autod.

Üliõpilaste kõige populaarsem liikumisvahend on ikkagi enda kaks jalga või nagu mitmed vastajad välja tõid, siis „omaenda kondimootor” ja „jalkswagen”. Pikemate distantside läbimiseks kasutatakse lisaks ühistranspordile ka laenutatavaid tõukerattaid, autosid ja taksosid.

Maria sõnul on vaese tudengi stereotüüp tänaseks vananenud. „Näiteks minu kursusekaaslased – suuremal osal on üürikorter ning paljud tööl ei käi,” ütles ta. Maria lisas, et isegi kui tudengi pangakonto on nullis, leidub alati keegi, kes tema täiskõhu eest hoolitseb ning raha juurde saadab. Üldiselt on nendeks armastavad vanemad.