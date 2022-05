„Ukrainlased Eestis” ei ole esmakordne nähtus

Oleksandr Bunjak on politseiosakonna juht, kes tegeleb inimkaubandusega seotud kuritegudega. Ta rääkis, et väga väike osa juhtumitest on sellised, kus süüdlane saab lõpuks karistatud, sest kommunikatsioon on välisriikide vahel halb ja tihti ei saadagi kurjategijaid kätte. „Meil võib olla kolm kriminaalasja, kus on näiteks 15 ohvrit. Enamasti need on seksuaalkaubanduse juhtumid,” ütles Bunjak. Suur osa inimkaubanduse kuritegudest on tema sõnul toime pandud Poolas või Türgis. Bunjak lisas, et tihti on raske veenda inimkaubanduse ohvreid tunnistusi andma, kuna nad võivad tunda hirmu ja häbi. Inimkaubandusega seotud kuritegusid aitaks Bunjaki sõnul vähendada rahvusvaheline koostöö, millest on praegu puudus. „Kui nende riikide tüdrukud satuksid meil samasugusesse olukorda, oleksime kohe uurima hakanud,” ütles ta.

Kuigi Eesti tundub meile väike ja turvaline, puutuvad ukrainlased ka siin kokku tööalase ekspluatatsiooniga. Zhlutenko rääkis, et enamasti kannatavad ärakasutamise all lihttöölised, näiteks ehitus- või põllutöölised. Neid sunnitakse tegema rohkem töötunde, kui seadus lubab, ning tihti jäetakse neile palk maksmata. Tuleb ette, et Ukraina töölistelt võetakse ära dokumendid, et nad ei saaks põgeneda. Tagasi kodumaale naasevad töölised sageli raskete tervisehädadega.

Eestlaste toetust tuntakse ja hinnatakse

Eduard Kolivoshko elab Eestis juba peaaegu viis aastat. Algul töötas ta põllumajanduse valdkonnas. „See töö oli füüsiliselt väga raske, vahetused olid väga pikad,” meenutas noormees. Ta lisas, et vaatamata raskustele oli töö väärt kogemus. Just seal kohtus Kolivoshko oma eestlasest abikaasaga, kelle pärast ta Eestisse elama jäi. Paar suhtleb küll inglise keeles, kuid mõlemad õpivad pidevalt uusi sõnu teineteise emakeeles. Kolivoshkole meeldib väga Eestimaa loodus – ta käib tihti matkamas ja uusi kohti avastamas.

Kõige raskem osa kohanemisel on Kolivoshko meelest eesti keele õppimine. Ta käib algajate keeleõppe rühmas, kuid tunnistas, et õpingutes on veel pikk tee minna. „Ma arvan, et see on raske just sellepärast, et eesti keel ja ukraina keel on nii erinevad. Tähestik ja hääldus on teistsugused,” nentis Kolivoshko. Hetkel töötab noormees tootmistehases. Tema sõnul on kollektiiv tore ja kõik saavad omavahel hästi läbi. Eriti hea meel on Kolivoshkol selle üle, et eestlased toetavad praegu ukrainlasi. Noormees rääkis, et kodumaal puhkenud sõda on õudne, kuid ta tunneb tuge, mida Eesti rahvas ukrainlastele pakub. „Tunnen, et mul on hea meel, et elan Eestis, sest Eesti riik väljendab praegu nii julgelt enda seisukohti ja ütleb selgelt, et on sõja vastu,” ütles Kolivoshko. Tema sõnul on Eesti inimesed ausad, hoolivad ja kokkuhoidvad.

Peab mainima, et Ukraina kogukonna aktivisti Katja Novakuga vestlesime puhtas eesti keeles. Ta rääkis, et õppis keele selgeks Lvivi ülikoolis, kus õpetas üks eestlasest õppejõud. Siis tuli ta mõneks ajaks Eestisse õppima ja lõpuks jäigi siia elama. „Eesti keel ei ole ukraina keelega sarnane, see on raske,” tõdes Novak, ent sõnas, et vaatamata sellele õpivad paljud ukrainlased riigikeele siiski selgeks. Novak rõhutas, et Eestisse ei tule ainult lihttöölised, vaid ka väga kõrge kvalifikatsiooniga meditsiini- ja IT-valdkonna spetsialistid, kelle järele on riigis suur vajadus. Novak ise on samuti IT-valdkonnas töötanud.

Eestis tegutseb ka Eesti ukrainlaste kongress, mis ühendab 13 organisatsiooni. Nende hulgas on nii hariduse, kultuuri kui ka spordiga tegelevaid ühinguid ning üks neist on Ukraina kultuurikeskus. See on nüüdseks suur hoonete kompleks, kus saab õppida ukraina keelt ja kultuuri, osaleda erinevates töötubades ja käia kirikus. Novak rääkis, et eestlaste huvi ukraina kultuuri vastu on suur ja kohale tullakse suurte gruppidega. Kuna keskus pakub mitmeid erinevaid tegevusi lastele, moodustavad suure osa külalistajatest just koolid.

2014. aastast toetab Ukraina kultuurikeskus sõjakonflikti tõttu kannatada saanud inimesi. Keskus on aidanud sõjapõgenikel ja sisemigrantidel saada meditsiinilist abi ning toetanud koole ja lasteasutusi. Koostöös MTÜ Mondo ja Eesti Pagulasabiga korjatakse praegu annetusi, et aidata nii Eestisse jõudnud põgenikke kui rindel võitlevaid vabatahtlikke. Novak sõnas, et ukrainlastel on väga hea meel, et eestlased nii palju aidata tahavad. Kui küsisin, mida saaksid abipakkujad veel teha, ütles Novak: „Kõige suurem annetus on aeg. Kasvõi lihtsalt tulla ja jalutada inimestega. Ei pea isegi rääkima. Kui sul on lapsed, siis nad saavad ju põgenike lastega mängukeele abil suhelda.”