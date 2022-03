MEEDIAKRIITIKA ⟩ Päästke infoväljadel ekslevad noored hinged

Ka uuringud kinnitavad, et Eesti noored loevad vähe uudiseid. Näiteks EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta küsitluse andmetel tarbib igapäevaselt uudiseid keskmiselt umbes 20 protsenti noori ja põhiline uudiste hankimise koht on valdavalt veeb. See olukord pole teab, mis uus nähtus, kuid niigi killustuvas infomaailmas aina suuremaid mõõtmeid omandav inforuumide eraldatus on ühiskondlike gruppide vahel problemaatiline.

Kes võiks aidata?

Eesti Rahvusringhäälingul (ERR) kui Eesti avalik-õiguslikul meediaorganisatsioonil on kohustus teha usaldusväärset ajakirjandust. ERR-i eesmärgiks peaks olema kaasahaarava sisu loomine kõigile Eesti elanikele. Iga meediaettevõte teab, et erinevate sihtgruppidega on omad probleemid. Hetkel on noorte vähene uudiste tarbimine üks murekohti. Ideaalis võiks ERR-i üks tulevasi eesmärke olla Eesti elanike kasvõi osaline hoidmine ühesuguses inforuumis.

Hetkel on ERR-i püüdlused tekitada endale teismeliste ja noorte täiskasvanute seas auditoorium üsna kurvalooline vaatemäng. Nurjunud katsed toota sarju, teha põhimõttel „lastelt lastele” uudiseid ja luua noorte sisu koondav platvorm – iga püüdlus on pigem mõttetu raharaiskamine, kui kasutoov üritus. Paistab, et pole kindlat sihti ja plaani, mille kaudu tuua noori ühisesse inforuumi. Projektid ja püüdlused on pigem toimetajate vaimusünnitised, kui noorte endi ning spetsialistidega mõtestatud kindel plaan.

Vaadates ERR-i eesmärke aastateks 2022–2025, seisab seal, et noorte meediatarbimise harjumused on muutunud ning neil on vaja ümber mõtestada selle sihtgrupini jõudmine. Siinkohal kiidan, et ERR üldse võttis selle teema käsitlusele oma tulevikuvaadetes. Eesmärgi täitmine on sõnastatud järgmiselt:

Kasvatame noort auditooriumi uudse audiovisuaalse ja haridusliku sisu, kaasavate tegevuste ning mängude kaudu. Samal põhimõttel loome ja vahendame sisu ka ERR-i raadio- ja teleprogrammides, mis koondub Lasteekraan.ee lehele.

Lasteekraan.ee eesmärk on areneda tugevaks ja mitmekülgseks voogedastuskeskkonnaks, mis arvestab kasutajate tarbimisharjumusi ja tagasisidet. Keskkond pakub õpetlikke ja mängulisi eestikeelseid tegevusi, et tagada eesti keele ja kultuuri hoidmine olenemata laste ja noorte koduriigist.

Noore auditooriumi all võib mõelda nii lapsi kui ka teismelisi. Eesti seaduste kohaselt liigitub noore alla inimene vanuses 7 kuni 26. Meelevaldselt on noorte kaasamist liigitatud Lasteekraan.ee sihtrühma alla.

Konkreetsete planeeritud saavutuste all mainitakse noori ja lapsi järgnevates punktides:

ERR-i digiplatvormide arendustes on arvestatud laste ja noorte, muukeelse ja erivajadustega inimeste tarbimisvõimalustega ning loodud on personaliseerimisvõimalused sisu turvaliseks ja mugavaks tarbimiseks.

Lasteekraan.ee kasvatab oma auditooriumi kahe aasta jooksul vähemalt kolmandiku jagu. Raadio- ja teleprogrammid pakuvad mitmekülgset lastele ja noortele mõeldud sisu, mis leiab väljundi ka Lasteekraan.ee lehel.