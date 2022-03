EKSPERIMENT ⟩ Maailm nukrailmelise sinise linnu pilgu läbi ehk mis tunne on olla Tiksu

Loomulikult ei jäta lind külmaks ka Neljanda Dimensiooni reportereid ning kui ühel koosolekul kõlas laua tagant uitmõte „Huvitav, mis tunne on Tiksu sees olla?”, ei jäänud see pelgalt ideeks. Lendu lastud mõte kinnitas kohe kanda ning pärast pisikest guugeldamist selgus, et Tiksu maskoti sisse võib pugeda iga Tartu ülikooliga seotud inimene. Mõeldud-tehtud!

Tiheda ajagraafikuga tegelane

Plaani esimese etapina võtsin ühendust Tartu ülikooli turunduse peaspetsialisti Mariana Tulfiga ja sondeerisin veidi pinda – kas 4D reporteril oleks üldse võimalik Tiksut laenutada ja millal maskott vaba on? Oma üllatuseks kuulsin, et Tiksu kostüüm on äärmiselt populaarne ning tol nädalal vabu aegu polnudki. Õnneks sain maskoti siiski järgmiseks nädalaks broneeritud.

Vestlus aga pani mind kohe mõtlema, et kus siis Tiksu nii tihti käib ja kuidas mina seda pontsakat sinist sulelist nii harva kohtan? Küllap tahaks nii mõnigi tudeng ülikooli maskotti tihemini tervitada: otsustasin, et neil avaneb selleks võimalus neljapäeval, 10. märtsil. Leppisime turunduse peaspetsialistiga kokku, et saan kostüümi kätte neljapäeva hommikul ülikooli peahoonest. „Tiksu on meil sellises suures jõuluvanakotis,” tähendas Tulf lõbusalt. Miskipärast kujutasin ette maksimaalselt prügikoti suurust suhteliselt kerget kompsu. Oi, kuidas ma eksisin!

Naerukrambid ja kevadmood

Neljapäeva hommikul asusin entusiastlikult Tartu ülikooli peahoone poole teele. Olin puhtast laiskusest otsustanud Tiksu toimetada autoga ühiskonnateaduste instituuti ja kui ma seda kotti nägin, pidin end vaikselt targa otsuse puhul õnnitlema – Tiksu on hiiglaslik. Tartu ülikooli turundusspetsialist Sille Vahaste-Pruul tutvustas mulle kostüümi erinevaid osi, näiteks kopsakat seelikut, mille ülesanne on maskott mõnusalt puhvi ajada. Lisaks sain turundusspetsialistilt ülivahvad Tiksu kleepsud, mida möödujatele jagada.

Selgitustöö tehtud, tuli mul kotis kössitav osadeks jaotatud Tiksu paari meetri kaugusel seisva autoni toimetada ja juba see oli paras jõutrenn: autojuhiks tulnud poiss-sõber pidi oma abistava käe ulatama. Kostüüm jõudis õnnelikult autosse ning paar minutit hiljem juba ühiskonnateaduste instituudi puhkeruumi. Kolm 4D reporterit olid tulnud Tiksu saatjaskonnaks ning aitasid mul ühtlasi maskotiks muunduda. Pean tunnistama, et ma pole ammu kuulnud nii valju naeru, kui see, mis mind kostüümi pugemise ajal saatis!

Erkoranže liibuvaid pükse ja traadist traksidega puhvseelikut oli veel enam-vähem lihtne selga saada, kuid Tiksu suurde sinisesse kehasse pugemine oli paras komöödiašõu ning võttis aega, enne kui käte ja pea jaoks leidsin õiged avaused. Tiksu oranže varbasusse ma kahjuks kasutada ei saanud, kuna need on mõeldud peamiselt siseruumide jaoks, ent mina plaanisin lisaks instituutide külastamisele ka Tartu tänavatel jalutada. Seetõttu võis neljapäeval näha linnas kõndimas äärmiselt stiilset ja kevadist tanksaabastega Tiksut.