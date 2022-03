„Normaalsed” üürihinnad võivad jätta tudengid vaesusesse virelema

K (21), Tallinn

Alustasin korteriotsinguid Tallinnas juba sügise lõpus. Teadsin kohe, et soovin sisse kolida alles veebruari lõpul või märtsi algul. Kortereid vaatasin peamiselt Facebookist, sest seal sai omanikuga huvi korral kiirelt ühendust võtta. Maakleritega ei soovinud ma tegeleda, sest välismaal elades oli mul nendega halb kogemus.

Kuna ma polnud varem Tallinnas korteri üürimisega kokku puutunud, arvasin, et 2-toalise eest 600 eurose üürisumma küsimine on normaalne. Facebooki kommentaariumist nägin aga, et küsitav hind on liiga kõrge ning konkreetne korter on väärt palju vähem. Tänu sellele sain aru, et nii palju ei peaks pealinnas korterite eest tasuma.

Hea elukoha otsimine tekitas stressi ja olin erinevate üürikorterite osas juba vähemalt kümnele inimesele kirjutanud, kui lõpuks märtsi algul leidsin omale mõistliku hinnaga kodu. Kokkuvõttes otsisin endale mitu kuud korterit.

Korter on ühetoaline ning üürihind on umbes 300 eurot kuus. Võrreldes esialgse 600 eurose pakkumisega on poole odavam üür hea diil. Olen mõelnud ka korteri ostmise peale, kuid panga programmi arvutustest selgus, et saaksin sissemakseraha alles 7–8 aasta pärast kokku. Seetõttu ma korteriostule praegu ei keskendu.

H (20), Tartu

Alustasime koos elukaaslasega korteriotsingut mõned kuud tagasi. Algul sirvisime kuulutusi niisama, aga detsembrikuus süvenesime valikusse tõsisemalt ja veebruaris kolisimegi uude koju. Korteri leidsime kinnisvaraportaalist kv.ee. Uurisin ka Facebooki kinnisvaraturgu, kuid sealsete korterite hinnad olid liiga kõrged.

Me ei saanud praegust korterit otse omanikult, pidime maaklerile lisaks maksma, aga meie jaoks oli see seda väärt, kuna korter oli ülejäänud variantidest odavam. Olime ka varem üüriturul seigelnud, mistõttu oskasime olulisi küsimusi küsida. Näiteks kui suur on remondifond ja kas lähiajal on remont üldse tulemas? Seda, mida on oluline küsida ja jälgida, oleme aja jooksul õppinud sõprade kogemustest.

Kaalume ka korteri ostmist, kuna arvutasime, et laenumakse tuleks odavam kui üür. Üürileandjad on minu arvates väga omakasupüüdlikud.

Mida teada enne panga abi kasutamist?

LHV kodulaenuspetsialistide tiimi juht Peramets märkis, et pank ei väljasta kodulaenu kunagi 100% ulatuses kinnisvara väärtusest. Laenusummast puudu jääv osa peab tulema laenuvõtja enda taskust, kuna omafinantseering maandab panga vaatest riske. Laenuvõtja panus on tähtis, näitamaks, et inimene on valmis kohustusi võtma ega ela palgapäevast palgapäevani. Omafinantseeringu nõue on pankades kohati erinev, näiteks LHV-s on see minimaalselt 15% kinnisvara hinnast, KredExi käendusel 10%.

Peramets tõi lihtsa näite: „Oletame, et on soov esimene kodu soetada 26-aastaselt. Sihikul on 100 000 eurot maksev korter, mille eest tuleb sissemakseks tasuda minimaalselt 10 protsenti ehk 10 000 eurot. Alustades kogumisega 16-aastaselt, tuleks iga kuu kõrvale panna 83 eurot, et 26. sünnipäevaks oleks sissemakseks vajalik summa koos. Kui kogumise mõte tekib aga näiteks 20-aastaselt, peab iga kuu kõrvale panema juba 139 eurot.„ See tähendab, et varajased säästmisharjumused on olulised.

Perametsa sõnul on Eesti Panga poolt paika pandud, et pank võib kinnisvara tagatise vastu laenu anda kuni 85 protsenti soetatavast korterist ja KredExi käendusega kuni 90 protsenti. Tagatiseks seataksegi tavaliselt sama ostetav korter, mis on pangale nii-öelda garantiiks.

Laenu taotlejal peaks Perametsa sõnul olema ka püsiv sissetulek ning töökohas läbitud katseaeg, samuti peaks ta enne laenu taotlemist töötama samas ettevõttes vähemalt 6 kuud. See näitab pangale, et inimene on leidnud stabiilsuse ning võimeline tasuma laenu ka mõne aasta möödudes. Perametsa sõnul peaks vältima ka kiirlaene.

Pank analüüsib inimese finantskäitumist ning kui sealt ilmneb kahtlane muster, võidakse selle kohta küsida. Kui aga lähim pangaautomaat asub kasiino lähedal, pole siiski vaja mujale jalutada. Peramets toob kindlate ohumärkidena välja näiteks hasartmängusõltuvuse, üle oma võimete elamise, kiirlaenud ja varasemad maksehäired.