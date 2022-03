OSA 3 ⟩ Keila Teejuht: välgumihkligaas mahajäetud majades ja raudtee ääres

Aga veel ägedam kui asju rongi ette panna, on ise sõitvale rongile lähedale minna. Päris alla pole mõtet, saad surma. Üks mees Keilas saigi, tema kodutee läks üle raudtee ja ta jäi väsinud peaga seal rööpale istuma… Tema naine töötas koolis, käis iga vahetund metsatukas tobil ja läks tihtipeale õpilastele kallale. Oli üsna lühikese süütenööriga. Võttis ühel tüdrukul juustest kinni ja viskas ta vastu ust, uks läks pauguga lahti ning tüdruk prantsatas klassist välja. Ma ei mäleta, et ta midagi eriliselt valesti oleks teinud. Neid juhtumeid oli veel. Nii et ärge rongi alla jääge, muidu teie lähedane jääb leseks ja närvikava läheb korrast ära.

On palju cool’imaid asju, mida „rautekas” pakub. Põhiteema oli seista silla taskus ja oodata rongi möödumist. See oli lahe ja adrenaliinirohke teema. Veel ägedam oli aga isegi mitte taskusse minna, vaid lihtsalt maha pikutada. Siis sõidab rong su kohalt mööda.

Või seisad sinna püsti, nii et sinu ja rongi vahele jääb 15 sentimeetrit, see on eriti cool. Veel oli võimalus silla alla ronida. Sealt läks konstruktsioon ühest otsast teise ja vahva oli sealgi turnida. Igatahes, kui tahate adrekat, siis vana raudtee sild + rong = väga hea kombinatsioon. See kõik on vähemalt sama tuus kui Skyparkis möllata. Igaks juhuks ütlen, et lapsed ärge tehke selliseid asju, pinnige parem Felse, et need selle Skypargi ehitaks ja lastel midagi teha oleks. Ühestki õnnetusest rautekal pole kuulda olnud, küll aga pissis üks noormees jõkke ja sai Turukalt trahvi, aga ei midagi hullu. Jõgi on terve, noormees on terve.

Ja nagu ikka peab Keila linn oma uusarendustega kõik ära rikkuma. Vana hea rautekas kaob nagu ka kõik mahejäetud majad ning saavad uusarenduseks. Milleks meile kapitaalremont? Kus on rott ja autentne Keila? Tuleb välja, et vana silla kõrvale ehitatakse uus sild. Oleks õigem vana sild alles jätta ja selle peale panna rong, mis sõidab edasi-tagasi, et lastel Keilas midagi teha oleks. Lõputud võimalused rongi ja sillaga.

Oli olemas üks vaba aja veetmise viis, mis otseselt asukohta ei küsinud. Ehk koolis oleks natukene liiga palju olnud see välgumihkligaasi tegemine, aga sõltub kelle jaoks eksole.