Tartu ratturid trotsivad kartmatult talve

„Ei takista vallid, ei takista kraav” – just nii võiks kirjeldada jalgrattureid, kes isegi karmil Eesti talvel oma truud sõpra kuuri või keldrisse väljateenitud talvepuhkusele ei saada.

Kõik, kes on Tartus elanud või kasvõi korra heade mõtete linna külastanud, teavad, et seal on au sees kaherattaline liiklusvahend. Osad ratturid armastavad oma kaherattalisi sõpru lausa nii palju, et ei saada neid puhkusele ka siis, kui termomeeter näitab juba krõbedamaid kraade. Oma mõtteid ja kogemusi jagasid Tartu Ülikooli bioloogia magistrant Jürgen Karvak ja Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür, kel mõlemal selja taga mitme talve pikkune rattasõidukogemus.

Tasuta teraapia ja tunne oma kodulinna

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on välja toonud, et füüsiline aktiivsus aitab kaasa vaimse tervise parandamisele, vähendades depressiooni tunnuseid. Tüüri ja Karvaku sõnul aitab just jalgrattaga sõitmine neil pingeid maandada.

„Lisaks sellele, et on niisama mõnus kodu poole kulgeda, tunnen ma, et see on peale pingelist tööpäeva justkui omaette lõõgastus – värske õhk, ning sa oled justkui ümbritseva keskkonna ja maailmaga paremini kontaktis,” selgitab Tüür.

Karvak lisas, et kuna ta töötab ja õpib päris palju arvuti taga, siis on rattaga sõitmine tema jaoks lihtsalt hea viis ennast liigutada, kuid lisaks selle pakub see võimalust idüllilisteks hetkedeks, mis pakuvad rahulolu. „Tuul värske õhuga paitab põskesid, Turu sillal Anne kanali juures on loojuv päike taeva oranžiks värvinud ning mõnusast õhkkonnast kantuna olen otsustanud sõita koju pisikese ringiga Anne kanali ja Emajõe vahelt kergliikusteed mööda – siis valdab õnnis tunne. Mul on seda jalgrattaga liikudes tekkinud tihti ja igal aastaaja,” kirjeldab Karvak.

Mõlema mehe puhul on rattaga liikumise plussiks ka vabadus, mis sellega kaasneb. Karvak tunneb rattaga liikudes, et ta tajub rohkem linna ja näeb huvitavaid paiku. Ta lisas ka, et jalgratas võtab vähe ruumi, tänu millele pääseb sellega igale poole uksest ukseni.

Tüüri arvates on suureks plussiks see, et rattaga liikudes jõuab ta alati õigel ajal õigesse kohta. „Autoga sõites ei tea kunagi, millal on kusagil mõni tipptund või ootamatus. Jalgrattaga seda probleemi ei teki. Ma tean täpselt, millal ma kuhugi kohtumisele jõuan,” selgitab mees.

Kaks ratast on odavam kui neli

Küsimuse peale, kas ja kui palju kaasneb aastaringelt sõitmisega ka lisakulusid, vastas Tüür, et ratta ülalpidamine on tunduvalt odavam kui auto oma. Seda eriti praegusel ajal, kus kütust müüakse kulla hinnaga. Mehe sõnul tuleks aastaringselt rattaga sõites investeerida eelkõige naelrehvidesse. Odavamate rehvide hinnad algavad 30 eurost ning korralikud naelrehvid võivad kesta kuni kümme aastat.