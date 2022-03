Vene iluuisukoondise medalisaaga: lapsepõlve röövimine treeneri maine nimel

Neljakordsed hüppajad

Uute nägude Anna Šerbakova, Alexandra Trusova ja Alena Kostornaia kujul loob treener Tutberidze iluuisutamise maailma täiesti uue anomaalia – iga võimaliku juunioride kategooria võistluse esikolmiku moodustavad ainult tema õpilased, kes kaotavad vaid üksteisele. Neist kaks esimest jõudsid ka selle aasta veebruaris toimunud taliolümpiamängudele. Lisaks neile osales Tutberidze treeningrühma hiljem lisandunud Kamila Valijeva, ning ootuspäraselt jõudsid Trusova ja Šerbakova ka poodiumile. Tavavaatajale oli šokeeriv pigem Valijeva tunduvalt halvenenud sooritus.

Tutberidze tüdrukud on erakordsed ka seetõttu, et enne neid oli vaid üks naine, Miki Ando, teinud võistlustel neljakordseid hüppeid, kuid nüüd tegid neid ühe treeneri neli lapseeas õpilast. Neist esimene oli Trusova, kes sooritas neljakordse hüppe vaid 13-aastaselt. Ta on ka ühtlasi esimene naine, kes tegi kolm erinevat neljakordset hüpet ühel ja samal võistlusel. Kõik tüdrukud on väga andekad ja neil kõigil oli nn oma bränd – ennustati, et Trusova eestvedamisel toimub iluuisutamises revolutsioon ning neljakordsed hüpped hakkavad muutuma tavapärasemaks praktikaks.

Kostornaiat peeti kõige artistlikumaks, mis meeldis väga kohtunikele, ning just tema oli üldjuhul poodiumi kõrgeimal kohal, kuigi tema neljakordseid hüppeid ei teinud. Šerbakovast räägiti millegipärast kõige vähem. Selle aasta Pekingi taliolümpiamängudel ei võtnud Kostornaia vigastuste tõttu osa ning teatas, et vahetab treenerit. Šerbakova sai kulla ja Trusova jäi olümpiamängudel teiseks, Valijeva aga neljandaks ning on tõenäoliselt samuti „väikesele pausile” minemas.

Aegumiskuupäev

Kuid milliste meetoditega saab toota lapseealisi uisutajaid, kes on suutelised tegema seninägemata elemente ning kes moodustavad peaaegu alati võistlustel esikolmiku? Tutberidze treeningtehnika aluseks pole pikaajalised lahendused nagu näiteks tugevad lihased või treenitava endaga koos arenev laitmatu tehnika, vaid pigem põhinevad tema võtted madalal kehakaalul. See on ühtlasi aluseks kõikvõimalikele vigastustele ning soosib vaid lühiajalist edu, mistõttu on tekkinud fenomen nagu „Tutberidze aegumiskuupäev” ehk keskmiselt lõpetavad tema õpilased karjääri 17–19-aastastena, samas kui meeste iluuisutamises peetakse seda pigem karjääri alguseks.

Näiteks on Kostornaia korduvalt murdnud oma käe, Medvedeva aga jala. Zagitova väitis, et läks pausile puusavigastuse tõttu. Need on vaid vähesed näited. Kuigi füüsilisi vigastusi on tema treenitavatel mitmesuguseid, ja vigastused ongi peaaegu paratamatu osa spordist, esinevad läbiva joonena Tutberidze treenitavate seas toitumishäired. Seda on otsesõnu tunnistanud mitmed tema õpilased ja kaudselt ka Tutberidze ise. Näiteks on toitumishäire tõttu viibinud psühhiaatriahaiglas Lipnitskaja ning Zagitova on tunnistanud, et neljakordsete hüpete harjutamise alustamiseks pidi ta esmalt kaalust alla võtma. Sotši olümpiamängude ajal võis 15-aastane Julia Lipnitskaja „süüa” vaid vedelikke, mis üldjuhul olid mingit sorti valgujoogid.

Lisaks ei või tema treenitavad väidetavalt võistluste päevadel mitte ainult süüa, vaid ka vee ja teiste vedelike joomine on keelatud. Zagitova rääkis, et nad liigutavad vett suus veidi ringi ning seejärel sülitavad selle välja. Tavaline on ka, et tema treenitavaid kaalutakse mitu korda päevas – väidetavalt võib iga gramm siia-sinna muuta nende elemendi aerodünaamikat. Ühtlasi kujundab Tutberidze seeläbi õpilasi mõtlema alatoitumusest kui saavutusest: Šerbakova on lausa öelnud, et ta on väga rahul, et ta „pole toidust sõltuvusest nagu mõned teised tüdrukud.”

Tutberidze õpilased alustavad keeruliste elementide treenimist väga noorelt – puberteedieelikutena, ajal, mil nende keha on pidevas muutumises. Tüdrukute söömist piirates üritab treener neid hoida lapsekehas nii kaua kui võimalik, kuid nagu näha, on ka sellel kindel piir – aegumiskuupäev. Samas pole võimalik lõpuni teada, kuidas peavad treeningule vastu Tutberidze praegused staarid nagu Trusova ja Šerbakova, kuna nemad on sellesse režiimi n-ö sündinud. Neid on kohe algusest peale treenitud eesmärgiga, et nad suudaksid hüpata neljakordseid hüppeid. Lipnitskaja ja Medvedeva puhul polnud see põhiline plaan. Hetkel on tema treenitavate seas isegi õpilasi, kes treenivad neljakordseid hüppeid vaid 11-aastastena.