UKRAINA ⟩ Venemaa invasiooni esimesed kolm nädalat. Propasõda, invasioon, põletatud maa.

USA hindab Venemaa kaotusteks esimese sõjanädala jooksul vähemalt 2000 hukkunut, kuigi Moskva räägib vaid poolesajast. Ameeriklased sulgevad Vene lendudele õhuruumi. Airbus lõpetab koostöö Venemaa lennufirmadega. Oligarh Alisher Usmanovi megajaht konfiskeeritakse Saksa võimude poolt.

Sberbanki aktsia kukub 92%, Gazpromi puhul on langus hullem. Aleksei Navalnõi kutsub rahvast protestidele, üle 7000 vahistatakse. Vene duuma kinnitab aga sõjateemalise mitteametliku informatsiooni keelutamise. „Valeinfo” jagamist karistatakse kuni 15 aasta vanglaga.

PÕLETATUD MAA

3.-9. märts. Selleks hetkeks on selge, et Venemaa välkoperatsioon on lootusetult läbi kukkunud. Nädal aega ja mitu tuhat inimelu hiljem edeneb rinne õige aeglaselt. Ukraina kaitse küll taandub, kuid ei lagune kusagil peale Volnovahha ja Hersoni ümbruse. Vene soomustehnika on kaotanud vähemalt 500 ühikut — ja need on vaid visuaalselt kinnitust leidnud kaotused.

Kuna raketilöögid ja hävitajate rünnakud on ainus selge Vene armee eelis, jätkakse agressiivse hävitustööga. Kütuseterminali põletamine Tšernihivis ja uskumatu rünnak Enerhodari tuumajaama vastu on üksikud näited. Viimane neist seisnes selles, et kadõrovlased põletasid tsivilistide barrikaadid maatasa ja pidasid siis tuumajaama õuel maha mitmetunnise lahingu. Trasseerivad kuulid ja granaadiheitjad tekitavad tulekahju ning tina saavad ka tuletõrjujad.

Ukrainlased teevad üksikuid vasturünnakuid — nad pommitavad näiteks venelaste uut baasi Hersonis. Enamik jõust läheb aga varustuskolonnide hävitamisele, mida tehakse väikeste tankitõrjerelvade ning eriüksuslastega tugevdatud salkadena. Kopterid ja hävitajad ei saa ka nädalaid hiljem turvaliselt lennata.

Samal ajal sulgeb Kreml isegi Ehho Mõskvõ ja Doždi. Rakenduste pood suletakse, et keelata kodanikel hankida VPN-i. AvtoVAZ peatab tootmise pikemaks ajaks ja kogu Vene lennusektor maandatakse, sest varuosasid ei saa enam kuskilt Läänest kätte. Mitu oligarhi jääb Euroopas oma superjahtidest ilma.

10. märtsist edasi. Kuna jätkuvalt ei taha tunnustatud taktikalised lähenemised Vene armee puhul kuigi hästi toimida, on Vene armee hakanud järjest enam kasutama terrorit. Ümberpiiratud Mariupolis on kõiki sigadusi lihtne ajada marurahvusliku Azovi pataljoni kaela, kuid ka mujalt Ukrainast kostab nüüdseks arvukalt kinnitusi, et venelased pomitavad ning tulistavad evakueerujaid. Mariupolis on ainuüksi tänaseks hukkunud üle 2000 inimese. Märgitud varjendite pommitamine on ilmselt taktika ängi ja hirmu tekitamiseks.

Paistab, et selline põletatud maa taktika toimib aga ainult välismaalaste peal — hulk Ukraina välisleegioni sõdureid on riigist lahkunud. Tšernihivi, Kiievi ja Harkivi ümbruses on tänaseks paljud küladki täiesti maatasa tehtud. Hersonis, kus okupantidel on tugevam haare, vahistati hulk omavalitsusjuhte ning aktiviste. Ometi pole see peatanud pidevaid meeleavaldusi suuremates okupeeritud linnades. Hersonis ei võeta isegi Moskva humanitaarabi vastu.

Kinnitamata väidetel kasutab Vene armee tänase seisuga isegi „politrukke”, kes stalinistliku moe kohaselt Venemaa sõdureid selja tagant sihikul hoiavad, et deserteerumist vältida. See ei ole praegu veel kuidagi tõendatav väide ja muidugi annab Ukraina infosõjasse oma võimsa panuse. Tegelikult ongi Kiiev ammu infosõja võitnud.