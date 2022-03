REPORTAAŽ ⟩ Põgenikekriis läbi tudengi silmade — mõtted Poola-Ukraina piiripunktist

Olga, kellega vestlesin, ütles, et teda võttis peale juhuslik inimene autoga. Ta pidas õigeks oma koha lastega peredele anda ja pärast pikka ootamist sai lõpuks autosse. „Meie rahvas on kokkuhoidev nagu ei kunagi varem,” ütles Olga uhkusega.

Selgus, et neiu oli sunnitud põgenema vastu enda tahtmist. Ta mees, kes jäi kodumaad kaitsma, saatis ta Poola.

„Aga ma lähen tagasi. Mind on seal vaja. Ma saan aidata. Kasvõi üht inimest, aga saan aidata,” teatas Olga. Püüdsin küsimustes võimalikult taktitundeline olla, kuid Olga oli üllatavalt otsekohene ja rääkis kõigest ilustamata. „Ma olin sõja algusest vabatahtlik, ma tunnen, et see on minu missioon, see töö kutsub,” seletas ta.

Põgenikele jagati päris palju esmatarbekaupa tasuta, kuid kommunikatsioon lonkas. Nad ei teadnud alati, et asjad on tasuta kasutamiseks. Võtsin eesmärgiks, et iga inimene, kellega piiripunktides räägin, saaks minu käest midagi olulist teada.

Meie uus tuttav Eestist (selgus, et ta nimi on Allan) aitas põgenikel SIM-kaarte üles seada ja tuli hiljem meie bussi soojenema. Rääkisime, kuidas praegu on igaühel sõjale oma vaatepunkt ning lähevad katki nii pere-, sõprus- kui ka ärisuhted. Minu mõte liikus automaatselt perekonna peale. Mu vanemad ja sugulased on eluaeg jälginud Venemaa telekanaleid, nüüd on see õnneks vaikselt muutumas. Mu enda sugulane saatis mulle iga päev valeinfot või midagi, mis on ammu aegunud, ja paraku ei paistnud mu seletused temani jõudvat. Mõtlesin, et pikk võitlus propagandaga on veel ees.

Kaks päeva piiripunktis

Hrebenne erines esimesest piiripunktist tohutult. Inimesi oli Hrebennes palju rohkem, kuid bussid liikusid harvemini. Esimese asjana suundusime SIM-kaartide pakkujate juurde ja üritasime neile selgeks teha, et nad võiksid tähelepanu tõmbamiseks plakati üles panna. Mehed polnud minuga päris nõus, aga lubasin neile, et räägin SIM-kaartidest igale intervjueeritavale.

Algul intervjueerimine ei sujunud. Inimesed näisid väsinud ja löödud ning lähenemine ei tundunud mõistliku tegevusena. Vanemad inimesed olid väga emotsionaalsed, noored hoidsid end pigem tagasi, et emadele ja väiksematele õdedele-vendadele toeks olla. Raske oli vaos hoida ka enda emotsioone, kui keegi intervjuu lõppedes nutma puhkes. Küsisin siis ärevalt: „Kas ma võin teid kallistada?” Kõik sõnad tundusid järsku üleliigsed. Nägin, et vahepeal on vaja inimene lihtsalt ära kuulata. Mitte kaamera, vaid tema enda jaoks.