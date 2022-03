Sõja algusest saati on tekkinud sotsiaalmeediaaktiviste, kes rohkemal või vähemal määral proovivad kaasa aidata sõjapõgenike elukvaliteedi tõstmisele ja sõja vastu võitlemisele. Kontrollitud informatsiooni ja uudiste jagamine on igati teretulnud, et me ei unustaks õudusi, mis toimuvad meist vaid paari tuhande kilomeetri kaugusel, ent naeruväärselt tühistel üleskutsetel ei ole mõtet. Näiteks on hakatud allkirju koguma, et võidelda Putini režiimi vastu. Kas see tõesti peaks teda takistama?