Nädal aega tagasi käisime Ypsiloni ja Neljanda Dimensiooni meeskonnaga Poolas Hrebenne ja Berdyszcze piiripunktides. Seal kohtusime sõjapõgenikega, kes vapralt usaldasid meile oma lood.

Kui vanemad inimesed, kellega rääkisime, olid väga emotsionaalsed, siis noored hoidsid oma tundeid pigem tagasi. Nende silmades oli vaikiv valu, mida nad varjata püüdsid, et olla toeks oma vanematele, sõpradele ja sugulastele. «Ma ei muretse enda pärast. Pigem oma vanemate pärast,» ütles Yaroslav Žõtomõri oblastist. Noormees üritas oma lähedasi endaga Euroopasse kaasa võtta, kuid nad kõik jäid sõjapiirkonda.

Rivnest pärit Olga rääkis, et otsust põgeneda kodulinnast ei võtnud ta vastu ise. Tema abikaasa, kes jäi oma riiki kaitsma, saatis neiu Poola. Paar läks tülli, sest Olga soovis jääda Ukrainasse. Sõja alguses liitus Olga vabatahtlikega ning abistas teisi oma kodulinna elanikke: tõi nendele toitu, ravimeid, aitas transpordiga jne. «Kui mu linnas on rahulikum, lähen tagasi. Ma tunnen, et mind on seal vaja. Tunnen, et ma saan aidata. Kasvõi ühte inimest, aga saan aidata,» lausus Olga. Ühes asjas oli ta kindel: Ukraina võidab, sest rahvas on tugev ja kokkuhoidev nagu ei kunagi varem.

Kiievist ema ja väikse õega põgenenud Nikolai rääkis, et ta isa jäi Ukrainasse. Teekond Poola oli väga raske, sest sõit võttis kaks päeva. «See pole õiglane. Mida me tegime nendele? Mida me tegime?» küsis Nikolai. Noormehel oli lootust, et varsti saab sõda läbi ja ta saab perega koju naasta. Isa juurde.