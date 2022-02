Kuigi tänaseks on selle väljendi kasutamine jäänud tagaplaanile ja sotsiaalmeedias on eelkõige esindatud nimetused e-girl/e-boy, that-girl, VSCO-girl ning subkultuurid, nagu cottagecore ja dark academia, on siiski jäänud hipsterlusele omased käitumismustrid püsima. Nüüdseks täiskasvanuks saanud hipsterite eluviis mõjutab vahel ka suuremat ringi.