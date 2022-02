Rämpsposti meenutav tekst ning kahtlane konto lööb tavaliselt peas tööle häirekella, et selle sõnumi peaks kustutama. Otsustasin sel korral viia läbi eksperimendi, kus kustutamise asemel lähen ettepanekuga kaasa ning vaatan, kas see on päriselt ka rämps ja pettus või on sellest mulle ka mingi kasu.

Üldiselt kasutatakse suunamudijaid turunduses selleks, et muuta bränd potentsiaalsele kliendile omasemaks ning lähedasemaks, jagades seda sisulooja isikliku kogemuse ja soovituste kaudu. Samuti on suunamudijate kasutamine lahenduseks tänapäeva turunduse ühele suurele kitsaskohale: inimeste ümber on nii palju infot ja reklaami, et neil on tekkinud vastureaktsioon sellest infoküllusest mööda vaadata. Seega on suunamudijate kasutamine kaudne reklaam, mida tarbija ei pruugi kohe eemale tõrjuda.