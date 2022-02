Helena on viis aastat teenindajana töötanud muinasjutulises lossis Eesti piiri ääres. „Teenindusvaldkonna kaudu olen ikka näinud küll, kui palju on erinevaid inimesi olemas. Siiski pole see amet, mida ma terve elu teha tahan,” kirjeldas Helena oma seniseid kogemusi ning lisas, et aja jooksul on õnneks meelde jäänud pigem positiivsed lood.