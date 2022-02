Ülikoolide rahastus on palju kõneainet pakkunud kõrgharidusreformi jõustumisest saadik. On tekkinud mitmeid küsimusi, mis ootavad endiselt vastust. Näiteks kui jätkusuutlik see on, kas parem on ikkagi tasuta või tasuline õpe ja kuidas leida lahendusi probleemidele, mis on tekkinud alarahastuse tõttu?