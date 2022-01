Sekslelud on hea viis muuta oma intiimelu huvitavamaks ja nauditavamaks, aga teadupärast on need üsnagi krõbeda hinnaga, ulatudes lausa üle 100 €. Mõni neist võib olla aga üsna õrn või pisikese osaga, mis võib kergesti puruneda või kaduma minna. Mänguasi maksis aga liiga korraliku summa, et see lihtsalt minema visata. Tekibki küsimus, kas sekspoed müüvad varuosi?