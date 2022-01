Täiskasvanuks saamist ilmestab hetk, mil mõistad, et on aeg päriselt tööle minna ja lõpetada vanemate rahakotil elamine. Peagi võib tekkida arusaam, et mida rohkem tööd, seda edukam ja tublim oled. Justkui ilma tööta ei oleks inimene midagi väärt – kes ei tööta, see on ühiskonnas kahjulik element. On aeg lõpetada enda ohvrirolli panek, seista enda vaimse tervise eest tööpostil ja pingutada selle nimel.