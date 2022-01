Okupatsiooni järel lahkusid paljud ajakirjanikud oma kodukohast, kuid Aseev jäi emaga kodumaale. Ta hakkas tegelema ajakirjandusega ja tegi koostööd pea kõikide suuremate väljaannetega. Kuigi Aseev kirjutas varjunimega, tundis ta ikka, et võib igal hetkel vahele jääda. Nii see juhtuski. Ajakirjanik oli tagasiteel reportaaži tegemast kui ta vahistati. „Neil oli terve piinamissüsteem. Kasutati elektrit, psühholoogilist survet, samal ajal peksti, alandati, ähvardati seksuaalvägivallaga. See kestis umbes tund aega, ja siis ma juba kirjutasin alla sellele, mida nad minult tahtsid,” meenutab ta esimest nn ülekuulamist. Aseevilt sooviti välja peksta ülestunnistust, et ta pole lihtsalt ajakirjanik, vaid luureameti spioon. Teda survestati andma intervjuud vene telekanalile. Siis jäeti mees natukeseks ajaks rahule.

Stanislav Aseev viibis vahi all kaks aastat ja seitse kuud. Suurema osa enda vangistusest viibis ta nn Isolatsioonis, kuhu teda viidi paar kuud pärast ülekuulamist. Isolatsioon on FSB (Venemaa Föderatsiooni Föderaalne Julgeolekuteenistus) poolt kureeritud piinamislaager okupeeritud Ida-Ukraina territooriumil Donetskis. Aseev rääkis, et see koht oli eelmise kinnipidamiskohaga võrreldes palju karmim ja õudsem. Piinamised olid Isolatsioonis tema sõnul süstemaatilised ja ööpäevaringsed. Inimesi peksti, vägistati, alandati, löödi elektriga NSVL laulude saatel. Laulma pidid vangid niikaua, kuni valvuril jaksu oli järjekordset ohvrit piinata. Aseev on kindel, et valvuritele pakkus see tegevus naudingut. „See on Isolatsiooni eripära, see on selline sõjakuritegude inkubaator, ning see ei puuduta ainult piinamist ja peksmist, vaid ka inimväärikuse alandamist ning nii meeste kui ka naiste vägistamist ja mõrvu,” lausus ta.