Jõulude ajal tekib rohkem prügi kui tavaliselt ning märkimisväärse osa sellest moodustavad advendikalendrid. Kas on ka keskkonnasõbralikumaid valikuid või on advendikalendri prügi lihtsalt asi, millega tuleb leppida?

Tunamullu osteti ainuüksi Suurbritannias üle 16 miljoni ühekordset plastikut sisaldavat advendikalendrit. Samuti süveneb iga aastaga ülekaalulisuse probleem ühiskonnas – eelmisel aastal oli Eestis iga viies täiskasvanu ülekaaluline. Üsna raske on leida advendikalendrite valikust see õige, mis on tervislik ja loodussõbralik, ning mille ostmine on ka eetiline, sest selliseid kalendreid leiab poelettidelt vähe ning enamasti on ka nende hind väga krõbe.