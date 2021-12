Käes on november, tarbimisühiskonnas tuntud kui esimene jõulukuu, andmise aeg. Kui pere lihasöömisharjumused ja jõulutulede elektritarbimine on isiklikust mõjutusalast väljas, saab igaüks teadlikke ning keskkonnasõbralikke valikuid teha kingitusi valides. Kuidas aga kõige kapitalistlikumal pühal lähedastele jätkusuutlike kingitusi teha?

Keskkonda ja tarbimist koos käsitledes peab tõdema, et kõige eetilisem ning keskkonnasõbralikum viis tarbida on tegelikult mitte tarbida, sest igasugusel inimtegevusel on oma ökoloogiline jalajälg. Kuid see ei tähenda, et üksikisiku tasemel peaks igasugune jõulurõõm kaduma. Kui perekonna ja sõprade suhtumine pühadesse on leige, võib teha ettepaneku veeta kingivabad või vähendatud kingitustega jõulud. Näiteks salajase jõuluvana puhul teeb igaüks vaid ühe kingituse.