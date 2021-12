Kui Euroopa otsustas sügise arenedes ohumärke eirata, leiti ennast taaskordse migrandikriisi keskelt. Kuigi kriis on hulga väiksem Euroopat mõne aasta eest raputanud rändekriisist, paisus see kõigest nädalatega väga teravaks hübriidkonfliktiks. Miks need inimesed lahkusid kodumaalt ja mida tahab Valgevene diktaator nende eikellegimaal vangistamisega saavutada?