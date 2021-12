Jõuluaeg on hoo sisse saanud – tänavad ja majad on tuledesäras, Carey ja Bublé laulud mängivad vahetpidamata ning tuba on täitunud piparkookide ja glögi lõhnaga. Jõulud peaksid olema rahulik aeg lähedastega, mil unustatakse argimured ja tuntakse üksteisest rõõmu. Siiski leidub neid, keda pühad külmaks jätavad.

Enamik vastanuid veedab jõulud tavaliselt pere ja lähisugulastega, koos istutakse ühise laua taga ning süüakse head ja paremat. Mõned jaotavad vabad päevad sugulaste vahel ära ja tähistavad pühi erinevates kodudes. Osa on aga jõuludel üksinda või tööl, sest vabadel päevadel saab topeltpalka. Üks peamisi põhjuseid, miks jõulud stressi tekitavad, ongi seotud perega. Sugulased kogunevad pühadeks kokku, kuid kohati on lärmi ja sagimist liiga palju. „Tavaliselt see surve, et kiirelt peab liigutama ja kõik peavad aitama, ajab terve pere kergelt närvi, ja siis kõik nähvavad ja vinguvad ja ma lihtsalt ei jaksa. Ma ei näe, et see oleks seda kõike väärt,” ütles 21-aastane naine.