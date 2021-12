Kirjandusteadlase Joosep Susi hinnangul on luule nii Eesti kui ka Lääne ühiskonnas harukordselt populaarne. Põhjus seisneb selles, et loomingut ilmub palju ning seda ka loetakse agaralt. Susi tõdes, et luulet avaldub paljudes teisteski valdkondades, näiteks hip-hop muusikas, kus sõnad muutusid viimase kümne aastaga märgatavalt kvaliteetsemaks ja läbimõeldumaks. Siiski sõnas kirjandusteadlane, et sotsiaalmeedialuule võib peagi liikuda edasi järgmisele platvormile. „Instagramist liigutakse õige pea TikToki üle, mis on igati loogiline, kui vaadata sotsiaalmeedia tendentse,” lisas ta. Ometigi rõhutas Susi, et luule täielikku raamatutest sotsiaalmeediasse kolimist on vale eeldada, sest kvaliteetseid raamatuid avaldatakse ikka väga palju. Kas saab üldse väita, et sotsiaalmeedial on mingi mõju luulele? „Kindlasti, kuid selle suurust on raske hinnata. Peaaegu võimatu,” tõdes ta.