Tervis ja ilu on nii naiste kui ka meeste jaoks äärmiselt tähtsad. Eri operatsioonid, täitesüstid ning plastikad on tänu meditsiini hüppelisele arengule muutunud täiesti tavapärasteks ja kättesaadavateks. Protseduurid on tõhusad ja efektsed ning paranemine samuti võrdlemisi kiire. Ehkki kõik need iluprotseduurid on uus normaalsus, ei ole see just kõige odavam lõbu.