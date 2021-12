Paganlikud eestlased kipuvad olema uhked oma kirikukauguse üle, justkui oleks see osa rahvuslikust identiteedist. Kirikus ei käi, jumalat ei kummarda, aga see muudab rahva vastuvõtlikuks igasugusele muule new age vaimsusele. Inimlik soov uskuda millessegi kõrgemasse jääb alles ka siis, kui siunata kirikut.