Juba peaaegu 20 aastat tegutseb internetiavarustes veebileht lapsemure.ee. Jääb mulje, justkui Lapsemure näol üritati luua lastele ja noortele mõeldud safe space, kus saab arutada delikaatseid ja intiimseid muresid, mille kohta täiskasvanult võib-olla ei julgeta küsida. Reaalsuses on leht nagu filtri- ja reeglitevaba Metsik Lääs – ühest küljest võimaldab see noortel rääkida ilma valehäbita, teisest küljest näib leht olevat soodne koht pedofiilidele, arutamaks alaealistega seksuaalelu üle.

Foorumi haldajat on veebilehelt keeruline leida. Välja on toodud foorumi haldamisega tegelevate kasutajate nimed: administraator Nika, moderaatorid reedetu ja termomeeter, jututoa moderaatorid EXJU ning võileib. Siiski jääb segaseks, kellega on päriselt tegu – on nad koolitatud või lihtsalt „entusiastid”? Muide, Lapsemure meeskonna nägemiseks tuleb lehel registreeruda kasutajaks, kuid ka registreerunu ei saa teada, kes lehel tegutsevad, vaid näeb lihtsalt veidi rohkem kasutajanimesid kui anonüümne lehekülastaja. Kuigi kasutajanimed ei kõla just eriti tõsiseltvõetavalt, viitavad veebilehed peaasi.ee ning lasteabi.ee, kus tegutsevad konsultandid, vaimse tervise ja noorsootöö spetsialistid, Lapsemure lehele.