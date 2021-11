Kui palju oled näinud internetis reklaame, mis garanteerivad sulle finantsvabaduse? See artikkel ei räägi sellest, kuidas üleöö rikkaks saada, sest meil ei ole ei õigust ega teadmisi, et sinu rahaasju kontrollida ja tulemusi tagada. Sestap on eesmärk anda sulle huvi ja teadmised, kuidas veidigi oma rahatarkust kasvatada.