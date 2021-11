Võiks arvata, et prokrastineerimine ehk aeglemine on lihtsalt laiskus. Tegelikult mitte! Kuigi mõlema sisu on asjade edasilükkamine, teeb laisk inimene seda kerge südametunnistusega, prokrastineerija lihtsalt ei suuda alustada ning leiab asendustegevuse. Tihti kasutatakse aega ebamõistlikult – kuna aegleja veenab end, et alustab ülesande täitmist „natukese aja“ pärast, veedab ta aega näiteks TikTok’is, korrates endale, et „ainult üks video veel“. Pahatihti venib see edasilükkamine tundidepikkuseks.