President Joe Bideni ametissetulekuga sai selgeks, et jõujooned on maailmas muutunud. USA pööras pilgu Vaiksele ookeanile. Euroopas tekitas uus reaalsus ebamugavust ning ka mõningaid ebaväärikaid reaktsioone. Teisel pool Euraasia servas annab see aga miljonitele Taiwani saare hiinlastele lootuse, et nende suveräänsuse tagamine tõuseb peale pikka isolatsiooni taas prioriteediks.