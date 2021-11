Kolm USA miljardäri – Elon Musk, Jeff Bezos ning Richard Branson – on loonud konkureerivad kosmosefirmad eesmärgiga olla teerajajaks kosmoseturismile ning teiste taevakehade asustamisele inimkonna poolt. Pärast 2021. aasta edukaid katsetusi on uus rekreatsioonitegevus kättesaadavam kui kunagi varem ning nõudlus maaväliste kogemuste järele on 1% maailma elanike hulgas suur. Nii muutuvad lähiaastatel lõbusõidud Maa orbiidile üha sagedasemaks. Seni pole turistid kosmosereisi pealt maksnud ei kulumaksu ega keskkonnamakse. See on problemaatiline just kliimakriisi ning vastuoluline rohepöörde kontekstis.