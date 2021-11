Sellisel müügitööl on loomulikult ilmselge kasu ettevõttele, sest otsekontakt potentsiaalse kliendiga suurendab üldist müüki, ning paljude sõnul on see kasulik ka müügimeestele, kes oma veenmis- ja müügioskusi lihvida saavad. Head aga süütutele kaubanduskeskuse külastajatele, kes võib-olla on jooksnud poodi kõigest ühe piimapaki järele, väga palju ei leia. Ainus on see üks miljonist võimalus, et sul on täpselt see Telia või LHV pakett just sel päeval puudu ning sa tõesti ei ole seda varem internetist leidnud. Taas kord, see võimalus on enamasti ikkagi üks miljonist.