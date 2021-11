Raske on täpselt seletada, mis põhjustel Nõmme Raadio meie hinge puges, aga selge on, et raadiojaama suurimaks tõmbenumbriks on ilma igasuguse kahtluseta saade nimega „Lõunatund”, mida veel tänagi suure huviga ootame. Tööpäevadel esinevad seal koos Margus Lepaga sellised mehed nagu Andres Raid, Viktor Vassiljev, Igor Gräzin, Harry Raudvere ja paljud teised.