FreeBritney ehk Britney Spearsi appikarje maailmale

Ka Britney noorem õde Jamie Lynn Spears on minevikus Britney eestkoste teemal pigem vaikinud. Kuid peale Britney avalikku pöördumist kohtu ees utsitasid laulja fännid Jamie Lynni oma suud lahti tegema. Jamie Lynn postitas juuni lõpus Instagrami mitu videot, kus ta rääkis Britney eestkostest. „Ainuke põhjus, miks ma sellest enne rääkinud ei ole, on see, et ma tundsin, et seni, kuni mu õde saab enda eest rääkida ning öelda kõike, mis tal öelda on, ei ole mul kohane sekkuda,” ütles ta. Jamie Lynn selgitas, et tal ei ole vahet, mida Britney otsustab teha, sest õe eestkoste all püsimine ei mõjuta Jamie Lynni kuidagi. „Mul ei ole sellest võita ega kaotada midagi, sest ma olen vaid õde, kes hoolib oma õe heaolust.”

Kuigi Britney fännid arvasid, et Jamie Lynn on üks neist, kes võidab laulja eestkoste pealt, siis väitis Jamie Lynn, et päris nii see ei ole. „Ma olen omaenda kulutusi maksnud alates 10. eluaastast. Ma ei võlgne avalikkusele midagi, sest mu õde teab, et ma armastan ja toetan teda. Tema on ainuke, kellele ma midagi võlgnen. Ma ei ole minu pere, ma olen iseseisev inimene. Ma räägin enda eest,” ütles Jamie Lynn Spears. Ta lisas, et ta on teinud väga teadliku otsuse osaleda Britney elus eksklusiivselt õe rollis. Kuid augustis avalikustati dokumendid, milles selgus, et Jamie Lynn lisati 2018. aastal Britney vara usaldusisikuks. Tema roll usaldusisikuna väidetavalt tähendab seda, et Britney suremisel, on tema ülesanne tagada, et Britney vara läheb tema laste ülalpidamiseks. Hoolimata sellest ütles Jamie Lynn, et ta tunneb oma õe üle uhkust. „Võib-olla ma ei ole teda minevikus toetanud nii nagu avalikkus tahaks, et ma seda teeks, aga ma kinnitan teile, et ma olen oma õde alati toetanud,” selgitas Jamie Lynn. „Ma olen uhke, et ta kasutab oma häält. Ma olen uhke ta üle, et ta taotles uut nõustajat nagu ma talle aastaid tagasi ütlesin.”

Britney pikaajaline sõber Paris Hilton võttis samuti eelmisel kuul sõna laulja eestkoste osas, öeldes, et ta teab, mis tunne on, kui sul on väga vähe kontrolli iseenda elu üle. „Ma tunnen, et kui sa oled täiskasvanud inimene, siis sa peaks saama elada nii nagu tahad ning keegi ei tohiks sind kontrollida. Ma arvan, et see tuleneb sellest, et mind on kontrollitud nii palju, et ma nüüd saan aru, mis tunne see on ja ma ei suuda ettegi kujutada, et see minuga siiamaani toimuks,” ütles Hilton Andy Coheni saates. „Peale seda, kui ta on terve oma elu nii palju tööd teinud, ta on ikoon ja ma lihtsalt tunnen, et tal puudub igasugune kontroll oma elu üle ja ma ei usu, et see on õige.”