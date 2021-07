REISIPÄEVIK ⟩ ALLORA ehk nõnda

Selle aasta päikeseline veebruarikuu päev kõigi mugavustega isamaal viis minu mõtted rännakule. Saatsin end mälestustes tagasi vannisooja merevette, temperamentsesse kultuuri, elava muusikani igas endast lugupidavas restoranis ja õhustikuni, mis nii tervitav ja toetav oli. Täheldasin endale, et olen peatselt kaks aastat hoidnud endas mõtet võtta oma asjad ja tagasi minna. Aga nii, et tagasi ei peakski tulema. Tunne südames tõemeeli kutsus, et jääda. Ja asja õigsuses rääkis ka fakt, et ma ei tunnetanud kordagi hirmu mõtte ees minna kilomeetrite kaugusele enda hingesõpradest, perekonnast ja kokkuhoidvast kogukonnast. Mind ei hirmutanud oskamatus kõnelda riigikeelt. Ega ka fakt, et ma ei saa vajadusel kodumaale kohaselt pangakontot avada enda lemmikkohvikus sooja joogi tellimust oodates. Kuid mis kõige olulisem – mind ei peatanud hetkekski mõte, et oleksin blondide lokkis juustega põhjamaalane särtsakal lõunamaal ja ei saaks sealjuures toime tuldud.

Ma tõesti polnud taolist rahutunnet ja usaldust elu vastu kogenud pikka aega.

Järgmised sammud kõike eelnevat arvesse võttes polnud seega sugugi keerulised. Ma ostsin ära üheotsapileti Bergamosse, millesse kusjuures investeerisin ei rohkem ega vähem kui kaheksa eurot. Seejärel hakkasin endale otsima esimest peatumispaika, mille taustal hakkasin otseloomulikult kuulama itaaliakeelseid klassikuid otse enda Spotify playlist’ist, et sõnade tähendusi veel teadmata juba vaikselt keeleoskust üles soojendada. Ning alles seejärel andsin enda plaanidest teada oma perekonnale ja sõpradele. Mitte keegi isegi ei küsinud midagi – nad teadsid, nagu tegelikult ka mina kaks aastat enda südames, et see päev tuleb. Ja ma olen neile selle täieliku toetuse eest igavesti tänulik!

Edasised päevad, alates pileti soetamisest, möödusid tagasivaadates linnulennul. Hõljusin pidevalt kahe erineva dimensiooni vahel. Kõndisin kodumaa tänavaid mööda pilguga, mis talletas endasse kõik armsad tänavakivid ja naeratama panevad viperused linnapildis. Seisatasin lugematutel kordadel keset teid, et vaadata ringi, ahmida kõik see turvaline ja tuttav endasse ja naeratada. Ma tõesti polnud taolist rahutunnet ja usaldust elu vastu kogenud pikka aega. Veel enam olukorras, kus mul tegelikult puudus aimdus edasise osas. Olin vana rahu ise. Ja nautisin igas hetkes olemist rohkem, kui eales varem olin selleks suuteline.

Ent kõige enam loodan ma end panna ebamugavatesse olukordadesse, kus ei ole perekonda kelle juurde varjule joosta.