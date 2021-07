Kes veise linna lasi? Ebatavalised kodu- ja linnaloomad

Linnas elavate taluloomade omanikud teevad väikesest linnaosast justkui omamoodi provintsi. Olenemata kellaajast võib kukk kireda ja kana kaagutada samamoodi nagu maal vanaema aias. Näiteks võib jalutuskäigul kuulda kukke kiremas nii Tallinnas, Pelgulinnas ja Lasnamäel kui ka Tartus, Supilinnas. Kuna kukkede jaoks eraldi registrit ei ole ning neid tuleb detektiivina taga otsida, on suur tõenäosus, et kuked ja muud taluloomad võivad linnaelanikke rõõmustada ka teistes linnades ja linnaosades.

Miks on linna loomi vaja?

Lisaks kanadele ja kukkedele leidub Tallinnas Paljassaarel ja Pirital ka linnaveiseid, kelle eesmärk on tuua linna tagasi rohelust. Ka Pärnus on linnaveised leidnud oma koha. Linnuvaatlustornide tipust saab nautida merd, linnavaadet ning soojemal perioodil ka linnaveiseid, kes rahulikult näksivad pilliroogu.

Piritale ilmusid veised eelmise aasta kevadel. Ei mingit niisama mälumist, uutele asukatele seati kohe ka kindel ülesanne – veised peavad hoidma Kõrkja saare niitusid korras ning rõõmustama möödakäijaid. Naljatlevalt võib neid kutsuda bioloogilisteks rohuniitjateks. Veised teevad sama tööd, mida teeksid masinad, ent nad teevad seda palju loodussõbralikumalt. Muuseas on Kõrkja saarel karjatatud kariloomi aastakümneid, ehk isegi aastasadu. Lisaks veistele on seal peetud ka hobuseid ja lambaid.

Eestimaa Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova oli üks neist, kes aitas veised Põhja-Tallinna tuua. Tema sõnul propageeris erakonnakaaslane Aleksei Lotman elurikkuse säilitamist ökoloogilisel viisil. Parasjagu tekkis aga võimalus ning toodi veised kohale.

Veised näksivad oma toiduks vajaliku roheluse ära nii, et jätavad puutumata need taimed, millele tahetakse rohkem ruumi. Nad teevad seda viisil, mis ei riku keskkonda, ning see on ühtlasi parim lahendus ruumi tagamiseks. Izmailova sõnul rikuksid tehnilised vahendid maastiku ära. Veised hoolitsevad selle eest, et taimedel ja lindudel oleks parem.

Izmailova kirjeldab, et tegelikult ei olnud plaanis teha taluelu kommuuni linna, kuid nüüd on sellest saanud praktiline näide, kuidas teha mitu head asja korraga ära – nii ökosüsteemi kui ka inimeste jaoks.

„Muidugi inimestele see väga meeldib, kui on loomad linnas. Eriti veel Tallinnas, mis on autostunud linn,” selgitab Izmailova. Tema sõnul leidub linnas veel piirkondi, mida tuleks väärtustada – näiteks Loopealne, mida täna haiglaks planeeritakse. Izmailova ütleb, et üks plaan on viia lambad ka Aegna saarele, aga praegu ei ole mõttega edasi liigutud.

Kanade ja kukkede puhul tundub, et nad sobivad rohkem toredaks koduloomaks, mitte taimede päästerõngaks.